Rechazan la queja contra un juez sanjuanino por hablar de una causa en los pasillos de Tribunales

Luego de que un abogado defensor protestara por el accionar de un juez sanjuanino , a quien acusó de hablar de una cusa en los pasillos de Tribunales y fuera de una audiencia, la jueza de Impugnación rechazó el planteo tras considerar que el magistrado no cometió ningún tipo de irregularidad. En consecuencia, la autoridad argumentó los motivos por los que decidió no dar curso a la queja.

Por esa situación, Zuleta indicó que ello resultaba perjudicial para sus patrocinados, ya que las garantías de imparcialidad y de defensa se habían visto afectadas a partir de esa conducta. Acorde manifestó, la ley de rito prohíbe expresamente que el juez mantenga conversaciones con las partes en ausencia de ellas de cualquiera de ellas y, por eso, pidió que López Martí fuera removido del proceso.

Frente a este planteo, la jueza del Tribunal de Impugnación, Ana Lía Larrea, analizó la presentación y consideró que no existió una maniobra que afectara el proceso y sus garantías por parte del juez cuestionado. Para ello, se valió de las explicaciones que habían sido dadas por el propio magistrado que fue el primero en descartar el pedido de recusación.

El juez fundamentó que había suspendido la audiencia, en la que participaba Zuleta, porque no se encontraban presentes el fiscal Alejandro Mattar y los representantes de la Fiscalía de Estado, dado que entendía que el patrimonio del erario público podría verse afectado en la investigación en curso. Señaló que, cuando salía de la sala, se encontró con Mattar, que acababa de finalizar una audiencia, y por ello se detuvo a comentarle las razones por las que había determinado suspensión. Fue en ese momento, según adujo, que el defensor los observó charlando.

A su defensa, López Martí remarcó que Zuleta no aclaraba qué escuchó decir a la partes, sin precisar el contenido de la conversación, y sostuvo que tampoco precisaba cuáles eran las recomendaciones y/o opiniones emitidas sobre la causa, que supuestamente perjudicaban a su defensa.

Con esto coincidió la jueza Larra, quien manifestó: "Analizados los hechos y la recusación planteada, entiendo en primer lugar que la defensa no especifica qué opinión o recomendación haya dado el magistrado sobre la causa incluso no indica qué fue lo que escuchó en esa conversación y en contraposición el Dr. López Marti expresa en su resolución, que la charla que mantuvo con el Sr. Fiscal, tuvo por objeto exclusivo ponerlo al tanto de la suspensión de la audiencia fijada para el día 19 de septiembre del corriente año para horas de la tarde, en razón de no encontrarse presentes todas las partes".

Tras señalar que no vislumbraba que hubiere una afectación contra Zuleta y sus patrocinados, no hizo lugar a la recusación interpuesta y desestimó el pedido de remover al juez de la causa.