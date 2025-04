Rawson: prometió decir la verdad para que liberen a su amigo, no lo hizo y la Justicia no lo encuentra

Dudoso Baleado en el Barrio Güemes: el herido "escribió" un mensaje para su amigo, pero él no puede ni hablar

Eso nunca ocurrió. Ortiz se ha mostrado en redes sociales junto a familiares, es decir, dado de alta. Pero nunca se presentó en Tribunales a “contar la verdad”. Eso quiere decir que su amigo Carbajal sigue preso.

image.png Este es Lucas Isaías Carbajal

La UFI Delitos Especiales tomó conocimiento de la imagen de Ortiz junto a su madre y desde ese momento la brigada salió de inmediato a buscar a esta persona para que comparezca en Tribunales. Fuentes judiciales manifestaron que no encontraron a esta persona, y que se le notificó a un tío que estaba siendo buscado.

No saben dónde vive, el domicilio que manifestó no es el verdadero.

Ortiz no desapareció y se comunicó vía telefónica con la Brigada Policial de Delitos Especiales y les dijo que iba a presentarse en la Justicia, pero no ahora, sino después que lo operen el próximo lunes.

Desde la Justicia dijeron que tienen que ponerle una prótesis en el mentón, porque la herida que presentó es grave. Además, desconocen cómo se ha estado curando en todos estos días.

Con todo este contexto, Lucas Isaías Carbajal sigue imputado por ser el presunto autor del delito de tentativa de homicidio. Además está cumpliendo con la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva. Ahora está en el Servicio Penitenciario Provincial.

image.png El supuesto mensaje que escribió.

El caso

Carbajal mintió desde el principio y eso lo puso bajo sospecha. A los policías del hospital les dijo que conocía a Ortiz y que lo había encontrado herido en la calle. Otras pruebas y testimonios desacreditaron esa versión, dado que se supo que la víctima estuvo con Carbajal en su habitación cuando recibió la herida de bala.

La madre y los hermanos dijeron que no vieron nada, pero limpiaron y baldearon la casa. El arma tipo revólver calibre 32 no fue encontrada y Carbajal no habló sobre lo que pasó. Hasta el momento se desconoce si había algún conflicto entre ellos, supuestamente era amigos o conocidos.

El hecho de sangre ocurrió el domingo en la madrugada en el interior de una vivienda en la calle Manuel Quintana del barrio Güemes. Allí vive Lucas Isaías Carbajal, quien estaba junto a Thiago en una de las habitaciones cuando se produjo un disparo de arma de fuego.