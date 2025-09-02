Rawson: declaran rebelde a una mujer acusada de golpear a su hijo

Una mujer oriunda de Rawson e identificada como Agustina Delgado (26) ahora es intensamente buscada por la Justicia sanjuanina por evadirla. La misma debía presentarse a una audiencia este martes pero no lo hizo. La novedad es que no es la primera vez que lo hace, por tal razón, ahora la fiscalía solicitó la rebeldía y la jueza Carolina Parra lo concedió.

Esta mujer que ya tiene una suspensión de juicio a prueba, este martes iba a tener la audiencia de control de acusación en su contra. Está señalada de golpear a uno de sus hijos y provocarle heridas en la cara.

Según fuentes judiciales había una posibilidad de una solución alternativa, pero al no presentarse esto se caería. Por lo pronto, Delgado iría a juicio oral y público por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo.

Esta mujer, ahora prófuga, es madre de tres hijos, pero por intervención del 102 dos de ellos le fueron sacados y quedaron al cuidado de la abuela paterna. La denunciante de esta situación.