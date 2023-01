"Que el asesino pague": el pedido de justicia por el joven asesinado en el Teresa de Calcuta

9cfb1f20-baa7-47e3-be49-3061c1bf53ad.jpg

Los pesquisas creen que la gresca se desató por una deuda que Brian mantenía con el menor de 17 años, quien tras el hecho se encuentra alojado en el Centro Nazario Benavídez. Esta versión fue desmentida por la familia, que apuntó que el joven del conflicto era otro y Brian, al intentar mediar, terminó malherido.

Para la familia, Brian estuvo en el lugar equivocado. Sostienen que aquel fatídico jueves que empezó con una simple juntada de amigos, nunca tendría que haber terminado con la muerte de su hijo.

“Hay muchas versiones. Dicen que el tiro era para otra persona, pero no salió, y ahí mi hijo, queriendo tranquilizar al chico, terminó baleado. Nosotros pedimos que se haga Justicia. Nos dejó destruidos. Brian no era un niño malo... era trabajador, no tenía problemas con nadie. Nosotros hoy estamos muertos en vida”, expresó la mamá en una nota con Tiempo de San Juan.