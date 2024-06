Presuntos desvíos millonarios en la Policía de San Juan: el jefe confirmó que hubo cambios en Tesorería

Lirola detalló que está al tanto de la denuncia que se radicó en Control de Gestión y d ejó en claro que él no está interiorizado en la investigación y que tampoco intervendrá para no entorpecerla y para que allá transparencia. “Si existe el delito, la denuncia será enviada a la UFI Delitos Especiales o UFI Delitos informáticos si hubiese una estafa”.

Este diario fue informado de los cambios en Tesorería tras esta denuncia y el nuevo jefe confirmó que hubo movimientos en esta área, pero dijo que eran cambios necesarios y oportunos.

“No había nada contra ellos. Son trasladados propios y necesarios porque ya cumplieron su misión en la institución”, explicó y dejó en claro que fue por los nuevos ascensos que hubo en la Policía. De igual manera dijo que si existiera la comisión de un delito no dejaría a nadie en esta área para que allá más transparencia.

Lirola manifestó que la nueva jefa de Tesorería es la comisario Mabel Molina y que se está trabajando en conjunto con otros comisarios contadores y asesorías legales para que todo tramite administrativo se realice con la mayor claridad.

Posible fraude en la Policía de San Juan

El ex tesorero de la Policía de San Juan, ex oficial principal Oscar Vanetti, denunció en la Subsecretaría de Control de Gestión el desvío de cifras millonarias con la supuesta adquisición de 150 computadoras y otras compras que no se concretaron durante la anterior gestión.

No se conoce en detalle el contenido de la presentación, pero se habla de un perjuicio millonario a la Administración Pública. Se cree que en los próximos días esta misma denuncia pasará a la UFI Delitos Especiales, tal cual sucedió con los otros dos casos que involucraron al personal policial de Tesorería de la fuerza provincial.

Vanetti fue uno de los tres condenados por el delito de peculado a raíz del desvío de más de 1 millón de pesos en la Tesorería de la Policía, entre fines de 2020 y los primeros meses de 2021. En junio de 2021 apareció otra denuncia por trasferencias ilegales dentro de la misma división por 2 millones de pesos y por esas maniobras condenaron a una oficial.

La denuncia apunta, entre otros, contra el comisario general Marcelo Fabián Carrizo, su exjefe en Tesorería, y el exjefe de la Policía, el comisario general (r) Luis Martínez, confirmó una alta fuente ligada al caso.