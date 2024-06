Otra denuncia sacude a la Policía de San Juan por posibles desvíos millonarios y apunta a la anterior gestión

El ex tesorero de la Policía de San Juan, el ex oficial principal condenado en 2021 por un fraude de $1 millón, denunció en la Subsecretaría de Control de Gestión el desvío de cifras millonarias con la supuesta adquisición de 150 computadoras y otras compras que no se concretaron durante la anterior gestión, y cuyos fondos se desconoce adónde fueron a parar. Habría presentado documentación para respaldar todo lo que dice y promete desatar otro escándalo en la fuerza. Además apuntó contra el exjefe del Departamento de Administración y contra Luis Martínez, el ex Jefe de la Policía.