Desvío de fondos en la Policía: absolvieron a dos efectivos condenados

En la sentencia del tribunal superior, la magistrado revocó la resolución del juez de Garantías Matías Parrón en su contra y declaró la absolución lisa y llana para los efectivos vinculados con el oficial principal Oscar Vanetti , ex jefe de Tesorería de la Policía de San Juan que fue condenado en mayo de 2021 por otros desvíos ilegales de dinero por más de 1 millón de pesos de las cuentas de la Fuerza.

Según explicó el defensor de Porras, Maximiliano Páez Delgado, el veredicto de primera instancia no tenía pruebas que lo sustenten, ya que no estaba ajustada a derecho. "Estaba acusada de haber recibido 55 mil pesos de la Policía, pero eso no se pudo demostrar", indicó y agregó: "Lo que sí se comprobó fue que Vanetti le transfirió 49 mil pesos, a modo de préstamo personal".

Páez Delgado aseguró que quien le envió el dinero fue el policía exonerado y no lo hizo desde las cuentas de la Policía, sino de las propias. Además, remarcó que Porras le regresó ese préstamo en dos cuotas y con testigos que lo confirmaron durante el debate.

Respecto a los 6 mil pesos restantes, el abogado explicó que ese monto sí lo recibió de la Fuerza al igual que el resto de efectivos de la provincia, ya que se trató de un plus en el bono de Navidad. "Fue muy mal condenada, no había una sola prueba válida en su contra. El juez Parrón se apartó de los principios constitucionales para condenarla. Le dio lugar a la declaración de un condenado (Vanetti), antes que a los testimonios que la justificaron", expresó.

Por su parte, el abogado defensor de Gaitán, Gustavo Sánchez, no sólo destacó que fue el primer apelante de la sentencia y que la jueza se basó en su defensa para absolver a ambos, sino que advirtió que nunca se hizo la pericia contable que desde un primer momento solicitó.

"Por cuanto se trata de cuentas del Estado y deben estar auditadas por profesionales. El Juez anterior siempre me negó esa prueba y no le puso atención que el presupuesto de la Policía de San Juan supera los $16 millones en el 2021. Y tiene 5700 efectivos", sostuvo.

En octubre del año pasado, la cabo Porras y el sargento Roberto Carlos Gaitán, junto a la oficial María Cecilia Cortez, habían sido condenados por el delito de peculado por el desvío de 2 millones de pesos de la Tesorería de la Policía, como así también a la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos.

Acorde señalaba la causa, los desvíos ocurrieron entre junio y diciembre de 2020 y se descubrieron como consecuencia de la causa original contra Vanetti. Por esa causa madre, el tesorero, su esposa policía, María Ivana Olivares, y quien era la secretaria del oficial, la cabo primero Carolina Tejada Montaño, resultaron condenados en un juicio abreviado en mayo de 2021.

Fue por ello que Gaitán y Porras acudieron a Impugnación.

Con la reciente sentencia, la defensa de Porras intentará que su patrocinada regrese al cumplimiento de sus funciones, ya que lleva más de un año y medio sin trabajar y sin recibir el goce de haberes. "Vamos a pedir que sea reincorporada y que se le pague lo que no percibió durante ese tiempo", cerró Páez Delgado.