Dos de los policías condenados por los desvíos de fondos de la fuerza pidieron ser absueltos

Según argumentaron los abogados defensores insistieron con que Porras pidió $50.000 a Oscar Veneti, tesorero de la Policía también condenado, por que estaba con licencia por maternidad y no podía hacer adicionales. La condenada pensaba que ese dinero se lo había prestado de forma personal y se lo devolvió en cuatro cuotas. Respecto a los $6.000 restantes correspondían a un bono navideño. En cuanto a Gaitán, aseguraron que no recibió dinero ilegal sino que correspondía por su trabajo. Además, cuestionaron que la pericia la hicieron los mismos policías del área y no personal especializado en contabilidad.

Ante los reclamos, el fiscal de impugnación, Fabrizio Médici, pidió a la jueza Ana Lía Larra rechazar ambos reclamos.

Gabriel Sánz y José Fraifer, abogados de la Fiscalía de Estado (Parte Querellante), adhirieron a los argumentos del fiscal Médici. Ahora, la jueza del Tribunal de Impugnación debe resolver.