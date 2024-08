Por el error de un fiscal, absolvieron a un ladrón de Chimbas que fue apresado saqueando un centro infantil

El error, el olvido o la gruesa falla técnica de un fiscal le jugó en contra a la misma Justicia y en un hecho insólito tuvieron que absolver y liberar a un ladrón que semanas atrás fue detenido in fraganti cuando saqueaba un centro infantil del Estado en Chimbas. Pese a que existían pruebas incontrastables, que el propio acusado casi admitió el robo y tenía asegurada la condena, llegado el juicio el fiscal no pudo sostener la acusación debido al equívoco de un par suyo y al juez del caso no le quedó otra salida que resolver a favor del delincuente.