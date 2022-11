Perdió todo en un incendio y los vecinos la acusan de haberlo provocado: "No se lo deseo a nadie"

Tras el incendio, vecinos de la mujer comenzaron a mandar mensajes a la radio de dicha localidad albardonera, Radio Mix, acusándola de haber provocado el fuego intencionalmente.

Debido a ello, Lorena decidió defenderse de las duras acusaciones en su contra, y, en diálogo con la misma emisora que sus vecinos utilizaron para acusarla, expresó "Nadie conoce mi situación, pero todos me critican. Mis hijos no andan sucios ni tampoco pasan hambre. Lo que pasé no se lo deseo a nadie. Yo jamás mandé nada pidiendo ayuda, fue la misma gente la que me quiso ayudar, pero nadie sabe lo que paso yo. Dijeron hasta que yo regalé a mi hijo, siendo que siempre los tuve conmigo. Ojalá Dios ayude a toda esa gente que se alegra por mi situación y me tira mala onda"

Necesita ayuda

Para los menores se necesitan calzados talle 30, 22/24, 25/27 y ropa talle 4, 6 y 8. Además, entre ellos hay un bebé de 1 año que precisa leche y pañales. Las donaciones pueden acercarse por el Barrio Algarrobo de Campo Afuera.