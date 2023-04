Perdieron su casa en el terremoto, estaban construyendo otra y un incendio arrasó con todos los materiales

"Son materiales que compramos con mucho sacrificio. Con el sueldo de mi marido y el mío -ambos cobran la jubilación mínima- y la ayuda de mis hijos fuimos comprando todo de a poco. Mis hijos, que son albañiles, en sus horas de descanso venían a levantarnos la casa porque no teníamos en donde estar. Ahora perdimos todo. Se nos quemó todo lo que compramos, no quedó nada. No queda otra que salir adelante", comentó a este medio Ema Mendoza, la damnificada.

En el lugar, una especie de depósito, también guardaban ropa de invierno, mercadería, dos motos, muebles y heladeras. Todo, pese al intento de la familia y vecinos por sofocar las llamas, quedó reducido a cenizas. "Menos mal que nosotros estamos bien, que fue un milagro. Estamos muy agradecidos con los vecinos por la ayuda que hemos recibido, por haber sacado a mi marido del lugar. Él sufrió un ACV y está en silla de ruedas. Siempre veíamos por tele este tipo de situaciones y decíamos ´pobre gente´. Nunca nos imaginamos que podía pasarnos a nosotros", agregó la mujer.

Perdieron su casa en el terremoto, construían otra y un incendio arrasó con todo los materiales

Para colaborar con la familia, comunicarse al 2645040841