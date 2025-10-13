Ola de destrozos en Valle Fértil: quemaron una palmera y un contenedor, y atacaron el portal de acceso

Valle Fértil volvió a amanecer con signos del vandalismo que preocupa a sus habitantes. Durante el último fin de semana, se registraron varios hechos de destrucción en distintos puntos del departamento: una palmera fue prendida fuego, un contenedor de residuos quedó reducido a cenizas y los vidrios del portal de ingreso aparecieron rotos.

Los vecinos, cansados de la reiteración de este tipo de episodios, expresaron su malestar y pidieron mayor presencia de las autoridades para evitar que los espacios públicos sigan siendo blanco de ataques.

Según trascendió, los destrozos se habrían producido en horas de la madrugada, cuando no había circulación en la zona. Las imágenes del daño rápidamente comenzaron a circular por redes sociales, generando indignación y reclamos por medidas concretas de prevención.

Mientras tanto, personal municipal trabaja en la reparación de los daños y se espera que se refuercen los controles para dar con los responsables de esta nueva ola de vandalismo que afecta la tranquilidad vallista.