No podrá entrar más a un boliche sanjuanino por golpear a policías

El Muelle o New Garage, a este boliche no podrá entrar más el joven que fue condenado en Flagrancia por ocasionar disturbios y golpear a policías. Imagen cortesía redes sociales del lugar bailable.

José Mario Gómez el pasado 16 de julio fue detenido por personal policial por ocasionar disturbios y golpear a tres policías a la salida del boliche “El Muello o New Garage” de Angaco. Diez días después fue condenado por la agresión a los uniformados, pero el juez interviniente determinó en su resolución que Gómez no podrá entrar más a este boliche.