No debía acercarse a su ex pero lo hizo: lo volvieron a condenar e irá al Penal

No debía desobedecer una perimetral y lo hizo, ahora deberá cumplir pena en el Penal de Chimbas. Imagen archivo

Un sanjuanino aparentemente no le importó lo que la justicia había determinado contra él. Se lo condenó por una causa de violencia de género en perjuicio de su expareja. En esa ocasión quedó libre, pero con la excepción que no debía acercarse a su ex. Pero ahora lo condenaron nuevamente por infringir la orden de la justicia y la pena deberá cumplirla en el Penal de Chimbas.