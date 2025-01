Milagro en la Ruta 40: una familia jachallera se salvó de volcar tras la explosión de un neumático

Jueves accidentado en la Ruta Nacional 40, a la altura del Paraje Talacasto. Una mujer viajaba con sus hijos a bordo de un auto, cuando un neumático se le explotó y tuvo que controlar el volante para no volcar.

Justo al momento del accidente, un médico del Hospital San Roque pasaba por el lugar, ya que regresaba a Jáchal en su vehículo particular y no dudó en asistir a la familia. Afortunadamente no necesitaron asistencia de las fuerzas de seguridad ni de personal sanitario.

"No puedo creer cómo zafamos. Fue un gran susto, pero estamos bien", le había expresado a una radio local de la zona de Jáchal.