"Me sobran balas para quien sea", le dijo a su ex y le mostró un revólver por videollamada

Usando el teléfono de su abuela, Orozco llamó por video a la chica y le digo que la iría a buscar a la salida de la escuela. Como la víctima se negó, Orozco sacó un arma y se la mostró a cámara para amedrentarla.

"No te hagas la viva, me sobran las balas para quien sea. No me busques porque para malo soy terrible y bien maldito", le dijo el agresor.

La joven le sacó captura de pantalla a la videollamada y a los mensajes amenazantes para luego hacer la denuncia en la Policía.

Orozco llegó a su audiencia y arregló un juicio abreviado por 1 años de prisión condicional, por el delito de amenazas agravadas. No irá a la cárcel mientras no se acerque a su ex y mantenga su buena conducta.