domingo 29 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mendoza

Manejaba con 2,45 de alcohol y atropelló a dos chicos: una nena lucha por recuperarse

La menor sufrió politraumatismos y permanece internada en el Hospital Notti. El hecho ocurrió en Godoy Cruz y el automovilista quedó detenido. El test de alcoholemia arrojó un nivel cinco veces superior al permitido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hecho que genera indignación y alarma ocurrió en Mendoza. Un conductor alcoholizado atropelló a dos chicos —una nena de 5 años y un adolescente de 14— y el test de alcoholemia confirmó un dato estremecedor: tenía cinco veces más alcohol en sangre que el máximo permitido.

Lee además
tras el choque fatal en ruta 20, el conductor del audi fue liberado: el test de alcoholemia dio negativo
Tragedia en 9 de Julio

Tras el choque fatal en Ruta 20, el conductor del Audi fue liberado: el test de alcoholemia dio negativo
mira como fue el choque fatal del avion con un camion de bomberos en el aeropuerto de estado unidos
Video

Mirá cómo fue el choque fatal del avión con un camión de bomberos en el aeropuerto de Estado Unidos

El episodio se registró este sábado alrededor de las 19:30 en el barrio Los Barrancos 2, en el departamento de Godoy Cruz, cuando el hombre de 44 años perdió el control de su vehículo y embistió a los menores que caminaban por la zona.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió en la intersección de calles El Salvador y Cuba, donde un Volkswagen Gol impactó contra los chicos.

La nena quedó internada y el adolescente fuera de peligro

Tras el impacto, vecinos alertaron al 911, lo que permitió la rápida llegada de efectivos policiales y del Servicio de Emergencias Coordinado, que asistieron a las víctimas en el lugar.

La menor de 5 años fue la más afectada: sufrió politraumatismos y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Notti, donde permanece internada bajo observación.

Por su parte, el adolescente de 14 años fue llevado por sus familiares a otro centro de salud. Allí se constató que presentaba lesiones leves y quedó fuera de peligro, aunque también permanece en observación.

Un nivel de alcohol alarmante

Uno de los datos más impactantes del caso surgió con el test de alcoholemia. El conductor registró 2,45 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando el límite permitido en Mendoza es de 0,5. El resultado expuso una situación de extrema gravedad y reavivó el debate sobre el consumo de alcohol al volante.

El hombre fue detenido en el lugar y su vehículo quedó secuestrado por orden de la Justicia. La causa quedó en manos del Juzgado Contravencional N°1, que interviene por una infracción a la Ley de Tránsito, mientras avanzan las actuaciones para determinar las responsabilidades en el hecho.

FUENTE: Con información de TN

Temas
Seguí leyendo

Asalto a plena luz del día en Rivadavia: le robaron un bolso tras amenazarla con un arma

Violento asalto a un delivery en Pocito: le robaron la moto a punta de pistola

Encontraron sano y salvo al sanjuanino que buscaban hace seis días: dónde estaba

En imágenes: una camioneta causó destrozos en la Pampa del Leoncito

Murió un hombre que fue acuchillado por defender a su hijo en una fiesta familiar

Terminó con una fractura y golpes al caer de un caballo en Valle Fértil

Asaltaron a un anciano en Caucete y le quitaron $4.500.000 en efectivo

Empresario sufrió el robo de una camioneta y una hormigonera en Rivadavia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en imagenes: una camioneta causo destrozos en la pampa del leoncito
Calingasta

En imágenes: una camioneta causó destrozos en la Pampa del Leoncito

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La resiliencia de María: la trapito que sueña con ser abogada y pide una computadora para terminar los estudios video
Historias

La resiliencia de María: la "trapito" que sueña con ser abogada y pide una computadora para terminar los estudios

En imágenes: una camioneta causó destrozos en la Pampa del Leoncito
Calingasta

En imágenes: una camioneta causó destrozos en la Pampa del Leoncito

Kilómetros, entrenamientos de alto nivel y un mismo sueño: las 13 ilusiones sanjuaninas que van por un lugar en River video
Por el gran salto

Kilómetros, entrenamientos de alto nivel y un mismo sueño: las 13 ilusiones sanjuaninas que van por un lugar en River

¿Continuará el calor? Así estará el tiempo este domingo en San Juan
Pronóstico

¿Continuará el calor? Así estará el tiempo este domingo en San Juan

El sanjuanino que se emborrachó con su amigo y lo ahogó en un canal de Capital
Historias del Crimen

El sanjuanino que se emborrachó con su amigo y lo ahogó en un canal de Capital

Te Puede Interesar

San Agustín, el potrero sanjuanino que resiste entre escombros
Historia

San Agustín, el potrero sanjuanino que resiste entre escombros

Por Carla Acosta
Las Beatrices regresan a la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario con su obra cargada de sentimientos variopintos. video
Talento nuestro

El teatro como salvación: Las Beatrices regresan para convertir la soledad en una fiesta colectiva

Un árbitro sanjuanino, salpicado en la investigación por presuntos arreglos en el fútbol argentino
AFA bajo la lupa

Un árbitro sanjuanino, salpicado en la investigación por presuntos arreglos en el fútbol argentino

El Coro de la Universidad Católica busca nuevas voces: todo lo que tenés que saber para sumarte video
Convocatoria abierta

El Coro de la Universidad Católica busca nuevas voces: todo lo que tenés que saber para sumarte

Las carreras que la UNSJ pretende lanzar para 2027, relacionadas al cuidado del agua y el agro
Educación

Las carreras que la UNSJ pretende lanzar para 2027, relacionadas al cuidado del agua y el agro