Manejaba con 2,45 de alcohol y atropelló a dos chicos: una nena lucha por recuperarse

Un hecho que genera indignación y alarma ocurrió en Mendoza . Un conductor alcoholizado atropelló a dos chicos —una nena de 5 años y un adolescente de 14— y el test de alcoholemia confirmó un dato estremecedor: tenía cinco veces más alcohol en sangre que el máximo permitido .

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El episodio se registró este sábado alrededor de las 19:30 en el barrio Los Barrancos 2 , en el departamento de Godoy Cruz , cuando el hombre de 44 años perdió el control de su vehículo y embistió a los menores que caminaban por la zona.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió en la intersección de calles El Salvador y Cuba, donde un Volkswagen Gol impactó contra los chicos.

La nena quedó internada y el adolescente fuera de peligro

Tras el impacto, vecinos alertaron al 911, lo que permitió la rápida llegada de efectivos policiales y del Servicio de Emergencias Coordinado, que asistieron a las víctimas en el lugar.

La menor de 5 años fue la más afectada: sufrió politraumatismos y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Notti, donde permanece internada bajo observación.

Por su parte, el adolescente de 14 años fue llevado por sus familiares a otro centro de salud. Allí se constató que presentaba lesiones leves y quedó fuera de peligro, aunque también permanece en observación.

Un nivel de alcohol alarmante

Uno de los datos más impactantes del caso surgió con el test de alcoholemia. El conductor registró 2,45 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando el límite permitido en Mendoza es de 0,5. El resultado expuso una situación de extrema gravedad y reavivó el debate sobre el consumo de alcohol al volante.

El hombre fue detenido en el lugar y su vehículo quedó secuestrado por orden de la Justicia. La causa quedó en manos del Juzgado Contravencional N°1, que interviene por una infracción a la Ley de Tránsito, mientras avanzan las actuaciones para determinar las responsabilidades en el hecho.

FUENTE: Con información de TN