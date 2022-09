Madre en la mira por agredir a su hija: "La denuncia fue un balde de agua fría"

“La denuncia me tomó por sorpresa, me cayó como un balde de agua fría”, confesó quien en la audiencia de formalización del caso prefirió abstenerse a declarar.

Acorde la denuncia, madre e hija pelearon porque la niña no quería ir a danza y, como consecuencia, la progenitora la agredió con un palo de amasar no sólo provocándole lesiones en una pierna, sino también en la espalda.

A pesar de que no cuentan con el informe del médico legista que habría constatado las lesiones denunciadas, los letrados que representan a la mujer señalaron: “No lo tenemos todavía, pero estamos seguros de que no va a decir nada y que la verdad saldrá a la luz, porque no pasó eso, no existió la agresión física”.

25cf8611-01a6-456e-8f73-b7b035f8e4ae.jpg Los abogados de la imputada, Alejandro Riveros y Silvana Gennaro

En ese sentido, la defensa de la mujer que trabaja con menores en recintos escolares aseveraron que el hecho se sobre dramatizó. “El denunciante (padre de la nena) exagera la situación, ya que no vive con ellas y recibe un llamado y luego se dirige al CAVIG”, indicó Riveros.

La imputada por los fiscales de la UFI CAVIG cargó las tintas contra el denunciante y expresó que ella tiene un historial limpio, a diferencia de él. “Tiene antecedentes penales, me golpeaba”, sostuvo.

Mientras se desarrolle la Investigación Penal Preparatoria, que tiene un plazo de 6 meses, la denunciada no podrá mantener contacto con su hija tras la prohibición de acercamiento que emitió la jueza de Garantías, Gloria Verónica Chicón.

“Tenemos pruebas a nuestro favor, nos interesa que se pueda llegar a la verdad y que la reputación de nuestra defendida no se vea afectada”, agregó la defensora Gennaro.