Luego de la tragedia, finalmente pondrán detectores de metales en Tribunales

Es que si bien las consignas policiales abundan en el interior del edificio 25 de Mayo, situado en calle Rivadavia entre Aberastain y Jujuy, asombró a más de uno la soltura con la que actuó el sujeto que finalmente se suicidó. Es por eso que más de uno se pregunta si tal situación podría haberse evitado, ya que hay dispositivos electrónicos para evitar este tipo de incidentes, pero que no se usan.

Este jueves, el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo De Sanctis, recibió a tres altos oficiales de la Policía de San Juan especialistas en seguridad. Comenzaron el trabajo de relevamiento de edificios para la elaboración de un Plan de Seguridad.

En la reunión se analizaron distintas alternativas para mejorar la seguridad en los edificios judiciales. Como medida inmediata, la Corte de Justicia acordó con el Jefe de Policía elaborar un Plan de Seguridad, especialmente en el edificio principal de Tribunales donde funciona el fuero Penal, sin descuidar el resto de edificios donde tramitan asuntos sensibles a la comunidad, como en el Anexo Mitre donde funciona el fuero de Familia; Anexo Jujuy y el edificio de Flagrancia, entre otros.

Otras medidas a implementarse es la puesta en funcionamiento de dispositivos electrónicos de detección de metales en los ingresos a los edificios que faciliten el trabajo de la Policía, como los scanner tipo arco y portátiles. Lo cierto es que esos dispositivos están disponibles desde hace, al menos, un año.

En el subsuelo, a pocos metros de donde ocurrió la desgracia, desde el año pasado, aproximadamente, hay un arco detector de metales que no se encuentra en funcionamiento. Si bien el año pasado hubo curiosidad por el artefacto que no se utiliza, la respuesta informal desde la Justicia fue que en algún momento se comenzaría a usar. Sin embargo, un año después eso todavía no ocurría hasta la tragedia.