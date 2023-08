Los "Porteñitos" Gutiérrez otra vez armaron revuelo dentro del penal de Chimbas

El más conocido es Juan Carlos, quien purga una pena de 21 años de prisión por causar la muerte de una anciana en un robo ocurrido en 2020. Sin embargo, el más violento y conflictivo es Manuel, alías “El Tuerto”, comentó una fuente judicial.

También tienen una hermana, Tamara, quien estuvo alojada en el penal de Chimbas y que actualmente se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en su casa por una condena unificada de 11 años y 6 meses, también por delitos de robos. Otros dos hermanos murieron también cometiendo hechos delictivos.

Los que se metieron en problemas el jueves último fueron los tres hermanos varones. No trascendieron detalles, pero la versión es que los “Porteñitos” venían teniendo problemas de convivencia con otros presos dentro del Pabellón 1 del Sector 1 del penal. Esto porque supuestamente “aprietan” a sus compañeros y buscan erigirse en los “porongas” del pabellón.

Fuentes del caso contaron que eso mismo desató la pelea entre los “Porteñitos” y otros reos, durante la jornada del jueves último. Los guardiacárceles ingresaron y pusieron orden, pero para evitar nuevos incidentes decidieron trasladar a los Gutiérrez al pabellón 5.

Esto último no trajo la calma, porque los “Porteñitos” entraron a ese sector y volvieron a enfrentarse con otros presos. En dicha disputa salieron perdieron, dado que recibieron una paliza y encima fueron echados, según los trascendidos. No hubo heridos, o al menos no fue necesario trasladar a alguien al hospital, pero la situación fue tensa por el revuelo que armaron y no descartan que vuelvan a tener problemas.