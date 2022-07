Lo engañaron con una venta fantasma y se quedaron con su dinero, pero pudo recuperarlo

En el camino, a través de artimañas, invitaron a su víctima -identificada como Gustavo Morán- a comer un asado y, aprovechando que la misma había bajado del vehículo para comprar leña, se marcharon con el dinero de la venta fantasma a cuestas. Fue así que el joven quedó sin auto y sin los 550 mil pesos destinados para la compra, que tenía encima.

Tras dar aviso a las autoridades de la Comisaría 6ta, efectivos de la Brigada, comandados por el Segundo Juzgado de Instrucción, le siguieron la pista a uno de los sujetos señalados como estafador y, rápidamente, dieron con su domicilio ubicado en Pocito. En cuestión de horas, llevaron adelante un allanamiento en ese lugar y dieron con la suma de dinero.

Mediante las redes sociales, Morán había buscado y encontrado a uno de los estafadores, a John Ever Castillo. A pesar de haber dado con el dinero, las autoridades policiales no lograron atrapar al embaucador ni tampoco se pudo secuestrar el vehículo en cuestión. No obstante, continúan las investigaciones de parte de la Brigada para atrapar a los maleantes.