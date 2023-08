Lo acusan de abusar a su novia y rompió en llanto en plena audiencia

El chico, identificado como Kevin Casivar , fue acusado de agredir sexualmente a la presunta víctima en el interior del baño de la escuela agrotécnica de Zonda y, por tanto, la fiscal de ANIVI Valentina Bucciarelli solicitó la prisión preventiva. No obstante, ante la resistencia del abogado defensor Gustavo De la Fuente, el juez de Garantías Ramón Caballero le dictó una medida menos gravosa.

Según destacó el magistrado, hay elementos para sospechar que se cometió un delito y por ello procedió con la formalización del caso que será investigado durante un año. Mientras tanto, durante 30 días permanecerá preso en su domicilio.

Fue por ese motivo que el chico, que no declaró en la audiencia, no logró contener las lágrimas y protagonizó el particular momento. Se llevó las manos en la cara para cubrir el rostro, lamentándose la resolución provisoria en su contra.

Al término de la audiencia, su defensor -que insistió con que se trata de una venganza- se mostró molesto con la definición. "Es un chico que está preocupado por su familia y el gasto que está haciendo para ayudarlo", consignó De la Fuente, al mismo tiempo que aseguró que hace un año atrás estaba de novio con la menor, que terminaron y recién ahora lo denunció.

Para el juez, el Ministerio Público no acreditó el peligro de fuga ni tampoco el entorpecimiento de la investigación. Es por esa razón que la autoridad determinó que cumpliera con la prisión en su casa y no en la cárcel. Como consecuencia, la fiscal de ANIVI advirtió que iría al Tribunal de Impugnación, sobre todo por considerar que el denunciado en esas condiciones podía contactar a la presunta víctima y tratar de persuadirla.

La Cámara Gesell a la menor se llevará adelante el próximo viernes, por lo que la defensa espera que la presunta víctima respalde la versión de su patrocinado. En ese sentido, el letrado recordó el polémico caso del Colegio Luján, por el que un chico de 18 años permanece preso en su casa, sospechado de haber violado a una niña con discapacidad. "Esto es lo mismo, es muy agarrado de los pelos, en un baño de la escuela y nadie ve o escucha nada, es raro", agregó.