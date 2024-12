Le robaron la bicicleta, plata y la cena que había comprado para pasar fin de año: "Estoy destruido"

No le importó nada

Juan Vera le relató a este diario que el hecho se produjo sobre las 9hs en la feria de Capital. "Estaba comprando verdura y había dejado la bici a un metro de mí, afirmada en un poste; la estaba mirando y cuando solo me distraje a pagar, me di vuelta y ya no estaba", aseguró.

"Soy repartidor de cosas dulces. Me levanto todos los días a las 5 de la mañana para retirar los pedidos y comenzar el camino. Estaba comprando las cosas del almuerzo y la comida para Año Nuevo; me llevaron todo. La bici era mi medio de trabajo también".

El hombre, quien además es técnico de Defensores de Los Andes en el futsal femenino, dijo que no solo se llevó la comida y mercadería, sino los casi $80 mil pesos que había sacado de su día trabajado. "Solo me bajé a comprar verdura y en la caja que uso de portabulto estaba todo, me siento destruido", contó sobre este mal momento en vísperas de Año Nuevo.

Un comerciante de la feria le ayudó aportando el video del robo: "Es la cuarta vez que me roban en el año, la anterior fue más violenta, me pegaron con una punta y me llevaron la plata".

Para todos los que deseen colaborar, lo pueden hacer a través del alias: JMV.53 (Juan Manuel Vera)

