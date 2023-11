Las duras palabras del hombre que fue detenido por la muerte de su cuñado en Rawson

En la mañana de este martes, Pedro Eduardo Gómez López (56) falleció en el Hospital Rawson luego estar internado durante un mes, ya que él y su cuñado -Bruno Ricardo Monzón de 49 años- protagonizarán una presunta pelea en Rawson. Monzón fue detenido a las horas del deceso y cuando estaba siendo aprehendido manifestó: “Nunca imaginé que me iba a pasar algo así”.

El acusado que por ahora se lo investiga por el delito de homicidio simple habló al frente de otros testigos y los efectivos que lo estaban aprehendiendo y manifestó, llorando, “No le pegué”.

Con lágrimas en sus ojos y abrazado a su pareja (hermana del fallecido) dijo que él salió a fumar a la puerta de su casa y que vio salir a su cuñado muy enojado. “Le pregunté ‘qué te pasa’ y me mandó a la mierda”. Gómez López siguió caminando y se le cayeron los lentes y Monzón agregó a su relato: “Le agarré los lentes y le dije que se le habían caído. Me volvió a mandar a la mierda. Se los tiré, él los agarró y se me vino encima”. Y siguió diciendo: “Me largó un par de piñas y lo único que hice fue empujarlo para atrás”; contaron fuentes ligadas a la investigación.

332924122_606017208036535_1224139976527472060_n.jpg La víctima fatal, Pedro Eduardo Gómez López.

Lo que cuenta Monzón es que su cuñado trastabilló con un cordón que hay en la vereda y pegó con toda la espalda. Dice que sintió un ruido muy raro cuando cayó, que se quedó quieto y que vio que los ojos los tenía para atrás. “Empezó a convulsionar y vomitar”, expresó.

Finalmente, Monzón dijo que él se quedó a ayudarlo y que llamó a la ambulancia. “Nunca imaginé que me iba a pasar algo así” dijo ante los testigos que estaban en el lugar.

Cabe destacar que estas palabras no son una declaración formal y no tienen validez a nivel judicial. Él y su abogado defensor en la audiencia de formalización (se estima que se haga entre el jueves o viernes) determinarán si él dará esta versión, otra u se quedará callado.

La supuesta pelea mortal ocurrió en la esquina de las calles Doctor Ortega y Gobernador Rojas en Rawson; el domingo 1 de octubre. La investigación está en manos de los fiscales Francisco Pizarro, Ignacio Domínguez y Mariano Carrera, de la UFI N°5 de Delitos Especiales.