Ladrón y "traico": le robó a la familia que le donaba ropa y comida

Aguero entró por el patio delantero de la casa de calle Cereceto aprovechando que la puerta reja no estaba cerrada del todo. Allí, aprovechó para llevarse una carpa de baño de camping autoarmable y forcejeó con unas bicicletas para llevárselas.

Con lo que el caco no contaba es con que el dueño estaba durmiendo en una casa rodante en reparación que estaba en ese patio delantero y se despertó con los ruidos y ladridos del perro.

En ese momento, el vecino reconoció al delincuente como el hombre que iba a pedir comida y ropa a su casa cada tanto y comenzaron a pelear. "Yo conozco dónde vive tu familia, tu mamá y los voy a ir a visitar si no me soltás", le dijo el ingrato malviviente. Su víctima, sin embargo, no se acobardó y lo redujo hasta que llegó personal de la Motorizada 6 y de lo llevó detenido.

Aguero está acusado de robo en grado de tentativa y amenazas. En los próximos días recibirá su condena.