La trastienda de las estafas virtuales en San Juan: por qué no denuncia la gente y qué pasa cuando lo hace

En promedio, a 7 de cada 10 sanjuaninos en algún momento los quisieron estafar de distinta manera, con un mensaje, llamada u otras modalidades virtuales. Pese al aumento de las estafas virtuales , no todos llegan hasta la dependencia policial a denunciar, por distintos motivos.

La cuestión es que, pese a ello, no todos realizan la denuncia. Según explicó el oficial García, el sanjuanino evita denunciar para “ahorrarse el trámite”. Un ejemplo claro que dio fue una causa que se inició durante el 2022. En un perfil de Facebook ofrecían la RTO sin necesidad de revisar el auto, a $3.500. Una vez que la persona realizaba la transferencia, debía pasar por un taller que entregaba el certificado, pero esto no era así. “Con el tema de la RTO, habian fácil como 10 damnificados, y solo teníamos tres denuncias. Nos constituimos en el domicilio de algunos damnificados, hablamos y la respuesta fue clara, por $3.500 no iban a hacer la denuncia”, reconoció el oficial García.

Otros de los motivos que esgrime la víctima de una estafa virtual es que no tiene sentido hacer la denuncia ya que consideran que no encontrarán al responsable o no recuperarán el dinero perdido.

Al respecto, García señaló que una vez que se realiza la denuncia, sea por el tipo de modalidad que sea, se inicia una investigación para conocer si hay más damnificados. Si el estafador es de San Juan, en un gran porcentaje de los casos lograron identificar al delincuente y se le inicia un expediente. Si el autor del hecho delictivo es de otra provincia, desde la división Hurtos y Estafas lo identifican, pero las actuaciones quedan en manos del juzgado de la jurisdicción. Pese a las condenas que puede recibir la persona, no hay que olvidar que se trata de un delito excarcelable.

Compras por Facebook, las estafas virtuales que pican en punta

El oficial Mario García aseguró que una modalidad “de moda”, o al menos sobre las que más denuncias reciben son de parte de víctimas que fueron estafadas tras realizar una compra por medio de Facebook. “Por lo general denuncian que pagan por un producto que no llega o un bien que no existe”, aseguró.

Otro tipo de estafa es la compra por WhatsApp con transferencia falsa. García explicó un caso particular, que se encuentra en investigación por estas horas. Se trata de una ferretería que recibió un pedido por WhatsApp, llevó la mercadería, que era más que nada materiales de construcción hasta un domicilio y cuando verificaron la trasferencia, no se había realizado, pese a que “el cliente” había mandado el comprobante del envío del dinero, que resultó ser falso. “Estamos en etapa investigativa, por hacer allanamientos para dar con los responsables”, finalizó el miembro de la fuerza policial.