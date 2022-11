La odisea de un sanjuanino en Buenos Aires: estuvo preso por un brutal crimen que no cometió

Todavía no se sabe cómo fue que apareció envuelto tan conmocionante caso. De un día para otro, el “Michigan” fue sindicado como el peligroso asaltante que mató a tiros a un colectivero de Florencio Varela, en Buenos Aires. Y así, la mañana del 1 noviembre último allanaron su casa en La Bebida y el joven sanjuanino discapacitado terminó preso y en la portada de todos los medios. Ahí empezó su odisea, una pesadilla por la cual lo llevaron fuertemente custodiado a Bs As y pasó algunos días detenidos en una comisaría bonaerense, donde delincuentes le dieron una paliza y le robaron sus cosas, siendo que era inocente.

“Lo ensuciaron y por poco casi matan a mi hijo por algo que no cometió. Quiero que todo esto se aclare”, pide Nélida Godoy, la mamá de Cristian Andrés “Michigan” Godoy. Él no puede hacerse entender demasiado, tiene una discapacidad que le impide oír y expresarse bien, pero ya se encuentra de nuevo en su casa en el Lote Hogar 24 de La Bebida, Rivadavia.

No niegan que estuvo preso y posee antecedentes penales, pero nada tuvo que ver con el asesinato que le atribuyeron. Todavía no hay explicación de por qué el nombre del “Michigan” Godoy fue mencionado como el de uno de los autores del asesinato ocurrido a más de 1 mil kilómetros de su casa: el del colectivo Miguel Ángel Ballatorre, muerto a balazos durante un asalto arriba de un colectivo en la localidad bonaerense de Florencio Varela la noche del 9 de octubre pasado.

Lo cierto es que a San Juan llegó el exhorto de un juzgado de garantías de Florencio Varela pidiendo la inmediata detención y el traslado de Cristian Andrés Godoy a Buenos Aires. A partir de ese pedido de colaboración, la Policía sanjuanina realizó el allanamiento el martes 1 de noviembre último en la vivienda de su familia en La Bebida y apresaron al “Michigan”.

“Cristian fue llevado como un perro y un asesino, cuando no tenía nada que ver. Él es discapacitado y por eso muchas veces se metió en problemas. A veces se hace el Rambo y se saca fotos haciéndose el loco, pero no es capaz de hacer algo así", dijo Nélida Godoy.

Todos los diarios de la provincia pusieron su rostro bajo el rótulo de presunto asesino -la imputación era esa-, pero él ni sabía de qué hablaban. Ahí empezó su odisea. El “Michigan” permaneció alojado tres días en los calabozos de la Central de Policía de San Juan y el viernes 4 fue trasladado a Buenos Aires, con extremadas medidas de seguridad y como un peligroso criminal.

Su madre reveló que lo alojaron en la Comisaría 2da de Florencio Varela y vivió el horror en carne propia. El muchacho relató que los otros presos le pegaron y le robaron la poca muda de ropa que llevaba. Estuvo encerrado cuatro días, hasta que lo trasladaron a los tribunales de esa localidad bonaerense y realizaron una rueda de reconocimiento.

Lo sorprendente fue que los testigos del crimen del colectivero Ballatorre no lo reconocieron. Esto demostró que él no era la persona que buscaban. El fiscal y el juez interviniente tuvieron que retractarse de la imputación y el día 7 de este mes dispusieron su inmediata libertad. “Lo largaron a la calle, a su suerte. Y como no tenemos parientes allá, no sabía qué hacer. Mi hijo nunca había estado en Buenos Aires y no tenía un peso.”, relató la mamá.

En libertad.jpg En Buenos Aires. Tras su traumática estadía en Florencio Varela, Cristian Godoy se retrató junto a su hermano en CABA.

Sin dinero y sin tener adónde ir, pidió a los policías que le dieran un espacio en la comisaría para dormir hasta que pudiera viajar a San Juan. Un hermano suyo viajó y llegó a Florencio Varela el martes 8. Dicen que nunca antes se habían abrazado tan fuerte como ese día. Y en esa misma noche partieron de regreso a la provincia.

“No queremos tener más problemas”, aclaró Nélida, temiendo que sus declaraciones puedan perjudicar a su hijo. Pero también expresó su indignación: “Cristian fue llevado como un perro y un asesino, cuando no tenía nada que ver. Él es discapacitado y por eso muchas veces se metió en problemas. A veces se hace el Rambo y se saca fotos haciéndose el loco, pero no es capaz de hacer algo así. Pido que limpien su nombre porque lo ensuciaron por todos lados”. El joven ahora está con su familia, pero de seguro no se olvida de la terrible experiencia que vivió por un asesinato que no cometió.