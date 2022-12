La mamá del nene hallado solo en un colectivo dijo que una misteriosa mujer lo subió

Momentos de desesperación fueron los que se vivieron el jueves por la tarde en el Barrio Los Andes de Chimbas , cuando la mamá de un nene de 3 años descubrió que su hijo no estaba en la plaza donde jugaba y, de inmediato, comenzó la intensa búsqueda en los alrededores. Así comenzó el relato de la joven madre de Eitán , el nene que se creía que había sido abandonado en un colectivo de la Red Tulum, cuando el chofer lo encontró solo en la unidad.

Tremendo testimonio de la mamá del nene perdido en un colectivo

Al rato, se dieron cuenta que el menor ya no estaba en la plaza. "Yo pensé que estaba con mi hermana o en la casa de una tía, que se lo habían llevado, pero cuando empecé a llamar y preguntar me preocupé porque nadie sabía nada", comentó Dayana al mismo tiempo que explicó que buscaban una razón lógica de dónde podía estar. "Nunca me imaginé que se había ido en el colectivo", agregó.

Según detalló, toda su familia y los amigos de la misma comenzaron a recorrer el barrio llamándolo y buscándolo por todas partes, hasta que un móvil policial que pasaba por el lugar les informó que Eitán se encontraba en la Comisaría 2da.

97a05212-45dd-49e2-8016-052ee3cc6d9b.jpg La esquina donde el niño se subió al colectivo sin que nadie advirtiera que estaba solo

Cuando Dayana llegó a la sede policial y se reencontró con su hijo, habló con él. En ese momento, la muchacha contó que Eitán le dijo que una mujer "de la escuela" le había convidado un chicle y lo había invitado a subirse a la unidad de la línea 407.

"Es raro porque, si bien a él le encanta viajar en colectivo, siempre lo tengo que ayudar a subir los escalones porque son muy altos", indicó todavía sorprendida por lo ocurrido y añadió: "No sabemos quién es la mujer o qué intenciones tenía".

3d7b03d2-e3c8-41da-9788-ec197ee6853d.jpg Clave. Una cámara de seguridad en la zona podría exterminar el misterio sobre lo que ocurrió cuando Eitán desapareció

La mujer que también tiene una bebé de apenas unos meses confesó que pasó una situación terrible al no saber dónde y cómo estaba su hijo. "Por suerte no le pasó nada, es increíble. Todavía no podemos entender qué pasó", reconoció la joven que admitió que su niño es confiado y "se da con cualquiera".

Más tranquilo y casi sin entender todo lo que pasó, Eitán se mostró simpático y, sin ningún tipo de vergüenza, se animó hasta posar para la cámara de Tiempo de San Juan. "De qué equipo sos", le preguntaron y saludando con un puñito respondió: "De River y Argentina".