La jueza le rechazó el pedido de probation para el alto funcionario judicial Mario Parisí

WhatsApp Image 2023-06-27 at 12.40.36.jpeg La víctima en el caso Mario Parisí presente en la audiencia.

Los fundamentos del fallo de la magistrada duraron alrededor de 30 minutos y en ella expresó diferentes puntos que en esta causa existe un claro delito de violencia de género. "He considerado procedente no dar a lugar a la suspensión de juicio a prueba". Para la magistrada no se garantiza que llegar a esta medida de solución alternativa se "restablezca la armonía entre las partes".