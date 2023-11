La hija del jubilado que mató a un ladrón dio detalles del ataque y contó por qué su papá tenía un cuchillo

En rueda de prensa, la mujer, que prefirió no revelar su identidad, comentó que el supuesto delincuente "se avalancha sobre mi papá. Mi papá lo ataca en la pierna, no tenía intenciones de matarlo, pero le corta una arteria. De inmediato sale en el auto y se va a la comisaría a hacer la denuncia. El hombre intenta perseguirlo y ahí es cuando muere en medio del callejón"

Respecto a cuántos fueron los delincuentes que intentaron robarle a Ginestar, su hija explicó que "Mi papá dice que vio a dos, pero por las huellas podrían ser tres. Cuando mi papá lastima a uno, los otros dos escapan"

"No es la primera vez que le roban y lo atacan. No tiene plata, no sé qué plata buscan. Tiene un televisor, una heladera y un lavarropas, los electrodomésticos básicos. Por eso tiene un cuchillo, porque es grande, vive solo y ya le han intentado robar", finalizó.