Ullum: un jubilado fue a la comisaría y dijo que se defendió de un ladrón matándolo de una puñalada

Minutos después llegó personal de Criminalística y de la UFI Delitos Especiales, esta última a cargo del fiscal Adrián Riveros. Desde la justicia pudieron decir que la persona fallecida tiene una herida que le provocó la muerte y no saben quién es. Todavía no ha podido ser identificado, pero creen que tiene entre unos 30 a 40 años.

Desde la Policía informaron que el señor se habría encontrado con dos ladrones en el interior de su casa. Uno de ellos se dio a la fuga.

Desde la Justicia dijeron que no han podido entrar a la vivienda del jubilado, ya que no han podido conseguir la orden de allanamiento del juez y sí o sí la autorización debe ser de esta autoridad. De tal manera no han podido observar la escena del crimen por si registra signos de violencia o no. Cabe destacar que lo único que se sabe es lo que contó el jubilado cuando se presentó en la comisaría.

El cuerpo hallado sin vida sobre un callejón (a unos metros de la vivienda) fue enviado a la Morgue Judicial para realizarle la autopsia correspondiente y verificar de quién se trata.

La Policía informó que el muerto tenía una herida en la pierna.