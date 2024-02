Los niños ya no juegan en la plazoleta del barrio El Molle, en Rawson, esa es la zona central en la que se desarrollan las peleas de las dos bandas del lugar.

¿Qué pasó? Curioso rescate: fueron a consultar por un profesorado, el portero no las vio y las dejó encerradas

Un silbido en particular es el que funciona como alarma. Es ese el sonido que utilizan quienes llegan desde el fondo del barrio en masa hasta la plazoleta del centro del complejo, para iniciar el ataque a una casa que está ubicada justo en el medio de una de las cuadras de enfrente.

Al escucharlo, todos se ponen en movimiento. Mientras los vándalos gritan, tiran tiros al aire y piedras a las ventanas y a sus oponentes; el resto de los vecinos corren a meterse en sus casas y cerrar las ventanas. Si algún miembro de la familia está afuera y cerca de regresar a su hogar, lo llaman y le avisan que deberá esperar a que la contienda termine para poder ingresar al barrio. Mientras, dan aviso a la Policía esperando que llegue algún patrullero a poner la situación en orden.

image.png La esquina límite hasta la que llegan quienes no quieran cruzarse en las peleas durante los momentos de disturbio.

Si bien prefieren no decir sus nombres por temor, los vecinos aseguran que llevan años presentándose en la Comisaría 6ta y hablando con las autoridades para pedir seguridad, pero no tienen respuestas.

Cuentan que todo comenzó luego de una erradicación de villas, cuyos vecinos fueron trasladados al lugar. Pero desconocen a ciencia cierta qué fue lo que enfrentó a ambos grupos. Dicen que están integrados por tres familias y que, entre quienes se enfrentan, hay mayores de edad y también menores, hombres y mujeres. Aseguran que incluso llegan al lugar con cuchillos y que rompen todo a su paso. Y que cuando algún vecino les pidió que terminaran con esas maniobras recibieron amenazas.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "La guerra entre bandas que tiene a todo un barrio en vilo Un grupo de vecinos de Rawson vive tratando de esquivar balas y piedrazos. Piden medidas de seguridad urgentes para recuperar la normalidad. Leé la nota completa en nuestra web y haciendo click en las Stories de @tiempodesanjuan #violencia #Inseguridad #rawson #sanjuan #policiales #tiempodesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Los enfrentamientos se producen tanto de día como de noche e, incluso, en las primeras horas de la mañana, complicando que la gente pueda desarrollar su rutina. Muchos han llegado tarde a sus trabajos, a la escuela y hasta a donar sangre, esperando para salir cuando todo se tranquilizara.

“Acá no recibimos visitas, no entran los remises y ya no quieren ni venir quienes hacen delivery, porque en cualquier momento se arman las peleas. Es imposible vivir así”, cuenta otro de los vecinos. Y, para finalizar, sostiene: “Lo que pretendemos es que pongan una garita policial en la zona. Tenemos entendido que el tráiler ya está, pero faltan los policías. Creemos que esa sería la única forma en que podríamos recuperar algo de normalidad”.