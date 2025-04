La extraña defensa de juez Roberto Montilla, acusado de intentar favorecer a un detenido: ¿fue a la Justicia Federal?

Ante la consulta de Tiempo de San Juan, el juez decidió no manifestar si radicó o no la denuncia y dejó que los detalles del caso sean expuestos por parte de su abogado defensor Martín García. Este medio intentó comunicarse con el letrado, aunque no emitió respuestas sobre la presunta presentación formal de la acusación en la Justicia Federal.

El magistrado deslizó la chance que su causa sea parte de una operación judicial, en la que acusó sufrir denostación por los hechos que lo involucran. “Yo confió en Dios y me protege”, y “tengo una moral intachable”, fueron otras de las frases expuestas por Montilla a este medio.

La denuncia radicada en la UFI Delitos Especiales, tras quedar imputado

El pasado martes, Tiempo de San Juan conoció que el juez Montilla radicó una denuncia en UFI Delitos Especiales contra el fiscal coordinador que lleva el caso, precisamente Iván Grassi. En su presentación, el magistrado lo denunció por los delitos de tráfico de influencias, injurias e incumplimiento en sus deberes como funcionario público. ¿La razón? Lo acusa al fiscal de filtrar el video que se lo ve a él en el interior de la comisaría 4ª. Esta denuncia se radicó el 11 de abril y fue respondida este 14. El fiscal coordinador Francisco Micheltorena la desestimó; confirmaron fuentes judiciales.

Desde Tribunales manifestaron que esta denuncia fue con los mismos argumentos que hizo la defensa en la audiencia de formalización del pasado lunes, donde el juez Roberto Montilla quedó imputado formalmente de los delitos de usurpación de funciones en grado de tentativa e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso Ideal.

“A partir de esto, el Dr. Ivan Grassi facilitó plexo probatorio (video de él en comisaría 4ta), violentando los derechos y garantías constitucionales de un Juez. En cuestión, el Fiscal facilitó un video de relevamiento de cámaras internas de la Seccional Cuarta de la Policía de San Juan, con lo cual infiero que violentó el debido proceso, y el derecho de defensa en juicio, al brindar información del plexo probatorio reservada, a periodistas, sin poder precisar a quienes les facilitó el video que se subió a las redes sociales”, expresa parte de la denuncia del juez Montilla.

El fiscal Micheltorena al analizar la denuncia del magistrado interpreta que la viralización del video no compromete su dignidad e intimidad; como así también no se compromete la investigación. De la misma manera en su resolución, el fiscal deja en claro que no investigará el origen de cómo se difundió tal video, ya que sería inconstitucional porque está prohibido acceder a la fuente de los periodistas.

Sobre el supuesto delito de Grassi por tráfico de influencias, Micheltorena manifiesta que en su presentación no ha reunido una prueba que compruebe que el fiscal Iván Grassi haya cometido este delito y expresa que hay “una desconcertante ignorancia del derecho por parte del denunciante, al considerar su calidad de magistrado del fuero penal”.

El pasado lunes 14 de abril, el juez de garantías quedó imputado formalmente y será investigado en libertad. A pesar de que está siendo investigado de un delito, él seguirá cumpliendo sus funciones con normalidad. Pese a ello, el último jueves se conoció que fue recusado en la causa Robles Bonade y decidió apartarse.

El video filtrado

La denuncia se radicó el pasado 7 de abril y la autora fue la fiscal de Flagrancia, María Paula Carena. Tras la recolección de pruebas, el fiscal Iván Grassi de UFI Delitos Especiales ya solicitó la audiencia de formalización en contra del magistrado luego de confirmar que fue dos veces a la seccional de Desamparados.

Entre dichas pruebas se encuentran una serie de videos a los que Tiempo de San Juan accedió de manera exclusiva. En las imágenes, difundidas el pasado 9 de abril, se puede ver a Montilla el pasado 4 de abril, entre las 14.17 y las 14.30 horas, en la Comisaría 4ª, donde se encontraba alojado José Benito Martín, detenido por el delito de estafa. Es que además de los llamados efectuados a dicha dependencia policial, el magistrado se presentó en el lugar para interceder por su conocido.

Los videos que comprometen al juez denunciado por querer favorecer a un detenido por estafa El juez de Garantías Roberto Montilla fue denunciado penalmente por el Ministerio Público Fiscal, acusado de querer favorecer a una persona que había sido detenido por estafa, que era conocido suyo, queriendo trasladarlo de la comisaría en la que permanecía detenido a una residencia para adultos mayores. Entres las pruebas recolectadas en su contra, se encuentran los videos en los que se lo ve en la comisaría donde se encontraba alojado su conocido, intentado interceder por él.

Según la denuncia, tanto mediante los llamados como de forma presencial, Montilla le sugirió al oficial de policía y al ayudante de fiscal que se encontraba en ese momento, Emiliano Usín, que sería bueno que el detenido, José Benito Martín, fuera trasladado a un hogar de residencia para adultos mayores, comprometiéndose a gestionar el traslado.

Tras este hecho, el apuntado dio su versión de los hechos a este diario y manifestó que no tiene nada para ocultar. “No tengo nada para decir. Me he anoticiado por los medios. No me habían informado. Estaba en plena audiencia de formalización”, fueron las primeras palabras del juez, tras la consulta de Tiempo de San Juan. Posteriormente, mencionó que, si Fiscalía quiere investigar el caso, no tengo ningún tipo de problema en estar a disposición: “Me someto a la investigación. No tengo nada que ocultar”.

El juez sanjuanino denunciado por intentar favorecer a un detenido, a Tiempo: "No tengo nada que ocultar"

Montilla decidió no opinar. “Solamente me tengo que someter a las decisiones del Ministerio Público Fiscal y si tiene que investigar, estoy totalmente a derecho para contestar las preguntas que desee que yo conteste”, finalizó su respuesta.

Quién es y cómo llegó a ser juez Roberto Montilla

La llegada del juez Roberto Montilla fue una sorpresa en Tribunales. No fue una sorpresa mala, tampoco buena; sino que para todos su figura representaba un misterio porque el abogado no era conocido por ser un litigante, tampoco por ser un académico. Qué se sabe sobre Montilla, ahora en el centro de la escena pública porque 26 días después de jurar como juez fue investigado por chapear con su cargo para intentar beneficiar a un detenido por una causa de estafa. El magistrado, dueño de un apellido conocido en San Juan, se recibió en Córdoba. El detrás de escena de su designación.

El 27 de febrero en la Cámara de Diputados cubrieron dos cargos vacantes de juez de primera instancia del fuero penal y un cargo de fiscal de primera instancia. Montilla integró la terna con Juan Manuel García Castrillón y María Natalí Lima. En la previa a su elección, hubo algunos que no estuvieron tan convencidos, según confiaron varios legisladores a este medio. Es más, las mismas fuentes indicaron que personas influyentes dentro de la Justicia les llamaron para advertirles sobre el enigma que resultaba Montilla para todos y todas.

Finalmente, los tres bloques más numerosos acordaron elegir a Montilla (justicialismo, JXC y el bloquismo). Los argumentos por los cuales fue elegido no fueron desarrollados en profundidad, pero esto no representa una rareza cuando se designan funcionarios judiciales. Los únicos que hicieron una moción contraria fueron los giojistas, quienes propusieron a García Castrillón para ocupar el cargo de juez y citaron como puntos destacados de su perfil que es miembro del Ministerio Público Fiscal y también integra la tropa legal que defiende al Estado en la causa expropiaciones.

Los datos objetivos que trascendieron de su CV indican que Montilla es abogado litigante, tiene 56 años, se recibió de abogado y procurador en la Universidad Nacional de Córdoba e hizo cursos y especializaciones en derecho penal. En las redes sociales tiene un perfil de Facebook en donde poco se puede ver. Sus publicaciones están restringidas a sus contactos, que son 33, casi todos relacionados con el ámbito de la justicia y de la política (de distintas procedencias).

En lo que sí coincidieron tanto los consultados de la Justicia como de Diputados es que aparentemente Montilla tendría una relación amistosa con el cortista Juan José Victoria. El ministro de la Corte es un hombre conocido por sus actividades sociales: además de ser popular dentro del ámbito del hockey sobre patines, también es un aficionado a las motos y su familia supo relacionarse con el mundo vitivinícola. Victoria no sólo es miembro del máximo tribunal de la provincia, sino que también integra el Consejo de la Magistratura, donde se terminan de cocinar las ternas de las cuales salen los elegidos para ocupar lugares de poder dentro de Tribunales.