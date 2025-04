Quién es y cómo llegó a ser juez Roberto Montilla, acusado de "chapear" para beneficiar a un detenido

Finalmente, los tres bloques más numerosos acordaron elegir a Montilla (justicialismo, JXC y el bloquismo). Los argumentos por los cuales fue elegido no fueron desarrollados en profundidad, pero esto no representa una rareza cuando se designan funcionarios judiciales. Los únicos que hicieron una moción contraria fueron los giojistas, quienes propusieron a García Castrillón para ocupar el cargo de juez y citaron como puntos destacados de su perfil que es miembro del Ministerio Público Fiscal y también integra la tropa legal que defiende al Estado en la causa expropiaciones.

Los datos objetivos que trascendieron de su CV indican que Montilla es abogado litigante, tiene 56 años, se recibió de abogado y procurador en la Universidad Nacional de Córdoba e hizo cursos y especializaciones en derecho penal. En las redes sociales tiene un perfil de Facebook en donde poco se puede ver. Sus publicaciones están restringidas a sus contactos, que son 33, casi todos relacionados con el ámbito de la justicia y de la política (de distintas procedencias).

En lo que sí coincidieron tanto los consultados de la Justicia como de Diputados es que aparentemente Montilla tendría una relación amistosa con el cortista Juan José Victoria. El ministro de la Corte es un hombre conocido por sus actividades sociales: además de ser popular dentro del ámbito del hockey sobre patines, también es un aficionado a las motos y su familia supo relacionarse con el mundo vitivinícola. Victoria no sólo es miembro del máximo tribunal de la provincia, sino que también integra el Consejo de la Magistratura, donde se terminan de cocinar las ternas de las cuales salen los elegidos para ocupar lugares de poder dentro de Tribunales.

La denuncia contra el juez de Garantías, Roberto Montilla, se radicó el lunes 7 de abril y la autora fue la fiscal de Flagrancia, María Paula Carena. En su presentación en la UFI Delitos Especiales, la representante del Ministerio Público Fiscal indicó que el pasado 5 de abril se aprehendió de manera flagrante a José Benito Martín por el presunto delito de estafa, quien estaba alojado en comisaría 4ta, ubicada en Avenida Libertador y Paula Albarracín de Sarmiento.

Embed - Tiempo de San Juan en Instagram: "El juez sanjuanino denunciado por intentar favorecer a un detenido, a Tiempo: “No tengo nada que ocultar” El juez de garantías Roberto Montilla se expresó tras la denuncia del Ministerio Público Fiscal. Según el magistrado, tomó conocimiento de la acusación a través de los medios y mostró disposición para que Fiscalía investigue el caso. “No tengo nada para decir. Me he anoticiado por los medios. No me habían informado. Estaba en plena audiencia de formalización”, fueron las primeras palabras del juez, tras la consulta de Tiempo de San Juan. Posteriormente, mencionó que, si Fiscalía quiere investigar el caso, no tengo ningún tipo de problema en estar a disposición: “Me someto a la investigación. No tengo nada que ocultar”. La nota completa en @tiempodesanjuan #declaraciones #justicia #sanjuan #tiempodesanjuan"