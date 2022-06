La doble batalla de una madre sanjuanina tras denunciar a su ex por abusar de su hija

La madre de la presunta víctima no puede contener las lágrimas. Viene desde hace un año y medio instalada en distintas oficinas del Poder Judicial. Hasta tuvo que renunciar a su trabajo, un alto cargo gerencial en una compañía multinacional, porque las citaciones eran tantas y tan continuas que no pudo seguir con su rutina.

La mujer realizó la denuncia penal contra su ex pareja E.A en enero del 2021. La hija que tienen en común tenía 5 años en ese momento. A partir de allí, se desencadenó un raid judicial. Al mismo tiempo que se daba la denuncia, se prohibía que el progenitor se acercara a la menor de edad.

Tras la causa madre por abuso sexual en el fuero penal, se generó una segunda causa tramitada en la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Francisco Micheltorena. El denunciado aseguró que le armaron una causa falsa por abuso sexual con connivencia de psicólogos y del Poder Judicial, ámbito en el que él trabaja. Esta causa se cayó porque no se encontraron pruebas para darle curso, pero implicó audiencias, contrataciones de abogados, dilaciones y un presupuesto extra.

A esto se le sumó la difusión del nombre y apellido del padre de la niña en un medio de comunicación radial. También se dio a conocer el nombre de la madre, revelando implícitamente la identidad de la niña.

Otra de las causas es dentro del ámbito civil y es por el régimen de comunicaciones o de visitas, como se lo conoce comúnmente. Es que los familiares paternos de la niña solicitaron la revinculación con la pequeña. El juez Jorge Toro facultó a la abuela y a la hermana del denunciado a estar con la niña todos los sábados de 12 a 20. “Mi hija fue un par de veces, pero ella no quiso ir más. Su abuela y su tía le hablaban del padre, le hacían llegar regalos del padre. Cada vez que venían a buscarla, se me pegaba como una garrapata. Hasta tuve que contratar a una escribana para que constatara que no quería ir la niña, que no era impedimento de contacto”, detalló.

Y ahora, la madre de la niña recibió la peor noticia según lo definió con sus propias palabras. Es que el magistrado decidió que como la causa por abuso fue apelada y está a la espera en la Cámara Penal, es necesario que padre e hija se revinculen. “Ya lo tuvo que ver contra su voluntad. No hay nada más triste para una madre”, dijo.

En primera instancia, el juez Eduardo Raed declaró la falta de mérito por la causa de abuso sexual, pero la decisión fue apelada en la Cámara Penal por las dos partes. Esta causa aún está en trámite, sin resolución.

La denuncia por abuso sexual generó una telaraña de causas en distintos fueros. “Es muy desgastante. Las audiencias, el dinero en abogados y lo más importante, que es contener a mi hija”, relató. Es que a todo lo expuesto se le suman denuncias en la CAVIG por impedimento de contacto, realizadas por la abuela y la tía de la niña.

Cuando se radica una denuncia por abuso sexual, la víctima si es menor de edad además de ser revisada por una médica legista se le toma una declaración en la cámara Gesell. A lo que sucede en la Justicia, se le suma lo que sucede dentro de las familias. Se dinamitan las estructuras, se dividen los amigos, cambia el mapa de afectos de la víctima.

Experimentar tantas emociones y cambios requiere apoyo psicológico. Pero en este punto surgió otro conflicto. “Para que mi hija tenga apoyo profesional, el padre que está acusado de abusar de ella, es quien debe autorizar el tratamiento. Hasta ahora no ha permitido que ninguna profesional se haga cargo y es muy complicado tratar a una personita que está viviendo lo que está viviendo mi hija. Es una traba tras otra”, dijo la mujer.

Para visibilizar su lucha, la madre de la niña armó una cuenta de Instagram que se llama “Yo sí te creo hija”. Allí comparte material sobre el caso y también busca conectar con otras mujeres que estén pasando por lo mismo que ella. Antes de armar este perfil, pudo juntarse con un grupo de madres que denunciaron a los progenitores de sus hijos por abuso.

“Es un camino muy difícil. Después de que uno toma una decisión tan difícil como denunciar un caso de abuso que tiene a tu propia hija de cinco años como protagonista se viene un sinfín de causas en los juzgados. Cuesta mucho sobreponerse, si la víctima hubiese sido yo quizá ya hubiera abandonado el camino, pero es mi hija y por mi hija voy a hacer lo que sea”, cerró.