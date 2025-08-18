La autopsia confirmó que la beba de Santa Lucía murió ahogada

La autopsia realizada a la niña de un año que falleció tras caer a un canal en Santa Lucía confirmó que la causa de su muerte fue asfixia por sumersión, es decir, se ahogó.
La niña salió de la vivienda familiar y cayó a un canal cercano, siendo hallada posteriormente sin vida. Pese a los esfuerzos por reanimarla, los profesionales de la salud no pudieron salvarla.
Que pasó minutos antes de la tragedia
Según dijeron fuentes judiciales a este diario, la pequeña estaba con su familia en el interior y después de almorzar salió a la calle. Segundos después intentó agarrar algo que había cerca de la cuneta que está al frente de su casa y cayó.
Transcurrido ese momento, familiares y vecino salieron a buscar a la beba. En esos minutos intensos, siguieron el caudal de agua y tras caminar cerca de 1,5km, hallaron a la bebé en el interior de una finca, precisamente, en un canal que ya era natural (de tierra y no de hormigón).