Inició el juicio contra el Policía acusado de inventar un secuestro y detener a un hombre

En la primera audiencia de debate presidida por el juez Matías Parrón, la víctima -Américo Castro- se presentó como testigo y dio a conocer cómo fue el hecho en el cual terminó preso por varias horas sin una denuncia firme contra él.

WhatsApp Image 2022-08-23 at 8.39.12 AM (1).jpeg Matías Parrón, juez que preside este juicio

Al comienzo de su testimonio, él dijo que “quería aclarar su situación” y después declaró todo el hecho que ahora se está investigando. Ante la pregunta del fiscal Adrián Riveros de UFI Delitos Especiales, este hombre expresó: “Yo vendí dos aires acondicionados de él, pero los recuperó. Cuando se los di me dio un abrazo y me dijo ‘ya pasó’”. Américo declaró que hizo esto porque “la pandemia lo había dejado sin plata y no tenía como solventar a su familia”. Supuestamente Bertucci utilizó la casa de Américo para guardar algunas cosas.

¿De qué se lo acusa al uniformado Bertucci?

En simples palabras, Ricardo Bertucci está acusado de hacer una falsa denuncia contra Castro. El uniformado habría dicho que este Castro intentó raptar a su hija. El delito de privación ilegítima de la libertad es porque el presunto reptante estuvo detenido por varias horas. Y el caso de violación de domicilio es porque Bertucci entró a su casa sin permiso para arrestarlo.