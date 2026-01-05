lunes 5 de enero 2026

En Rawson

Impactante choque: una camioneta volcó y seis personas resultaron heridas

El siniestro ocurrió en el barrio Stotac tras la colisión entre una camioneta RAM y un Fiat Cronos. Entre los involucrados hay un menor de edad y varias personas debieron recibir atención médica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un impactante accidente de tránsito ocurrido durante la jornada del domingo encendió las alarmas en el departamento Rawson y obligó a desplegar un importante operativo de asistencia. El episodio tuvo lugar dentro del barrio Stotac, donde una colisión entre dos vehículos terminó con una camioneta dada vuelta sobre el asfalto y un total de seis personas involucradas.

El siniestro se registró en el cruce de las calles René Favaloro y San Francisco de Asís. De acuerdo a los primeros datos recabados por las autoridades, una camioneta RAM y un automóvil Fiat Cronos chocaron por causas que aún se investigan. Como consecuencia del fuerte impacto, el rodado de mayor tamaño perdió estabilidad y terminó volcando, quedando completamente invertido sobre la calzada.

En cuestión de minutos, el lugar fue asistido por personal médico, efectivos policiales y equipos de apoyo, quienes se encargaron de asistir a los ocupantes y ordenar el tránsito en la zona. En la camioneta se trasladaban dos hombres junto a un menor de edad, mientras que en el automóvil viajaban tres mujeres.

Aunque todavía no se difundió un parte médico oficial sobre la magnitud de las heridas, se confirmó que todos los afectados recibieron atención en el sitio del accidente y algunos debieron ser derivados a centros de salud como medida preventiva.

Paralelamente, las fuerzas de seguridad iniciaron las pericias correspondientes para reconstruir lo sucedido y establecer las responsabilidades de cada conductor en el hecho.

