Horror en Albardón: encuentran a un hombre muerto en avanzado estado de descomposición

El hombre fue identificado como Miguel Poblete y tenía 51 años. El ayudante fiscal César Recio de UFI Delitos Especiales N°4 expresó que al hombre no lo veían desde el martes pasado. Esta situación causó mucha preocupación en su entorno más cercano y cuando fueron a primera hora de este lunes encontraron a Poblete tirado en el comedor sin signos vitales.

Este señor vivía solo en su casa de Villa Villicum, Campo Afuera en Albardón y tenía diabetes tipo uno. Vivía solo y con la única persona que mantenía contacto era con su hermana. Dijeron en la Justicia, que también tiene una hija, pero no estaba muy comunicado con ella.

No habría nada raro en la escena del hecho. No hay evidencia que hubo violencia en el lugar. El cuerpo, a prima facie, no presentaba signos de criminalidad. De igual manera fue enviado a la Morgue Judicial para confirmar la causa de su deceso.

Poblete estaba tirado en el piso del comedor y a su alrededor estaban los elementos personales de él, como billetera, dinero, entre otras cosas. Por esta razón, la hipótesis de que haya ocurrido un hecho violento está casi descartado.

Este hombre fue visto por última vez el martes. El miércoles ya no respondió a los llamados de vecinos. Era de no dar rastros, pero el domingo (día de la madre) no se comunicó con sus familiares y esto preocupó. Cuando fueron este lunes se toparon con la trágica escena.