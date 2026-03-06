Horas desesperantes para la familia del adolescente desaparecido en San Juan: "No hay cámaras de seguridad que lo hayan captado"

La preocupación crece en San Juan tras la desaparición de Santiago Ortega Ochoa , un adolescente de 15 años que fue visto por última vez durante la madrugada de este viernes en la zona céntrica de la Capital. Mientras continúa el operativo para localizarlo, su familia brindó nuevos detalles sobre el caso y la investigación en curso.

En diálogo con Tiempo de San Juan, manifestaron que, hasta el momento, no existen registros que permitan seguir su recorrido. “Debe estar escondido en algún lugar del centro”, expresaron, al tiempo que señalaron que “no hay cámaras de seguridad que lo hayan captado” en todo el trayecto que habría realizado tras salir de su casa.

Santiago es alumno de la Escuela Industrial y vive con su familia en la zona céntrica de la Capital, frente al Colegio Santo Domingo. Según relató su padre, el adolescente fue visto por última vez alrededor de las 5 de la mañana de este viernes, momento en el que dejó su hogar tras haber escrito una nota dirigida a su hermano.

image

El contexto previo a su desaparición estuvo marcado por un conflicto escolar. De acuerdo con lo que relató la familia, el joven había desaprobado algunos exámenes y, a raíz de esa situación, mantuvo una discusión con su madre.

En ese marco, su padre -quien reside en la provincia de San Luis- había comprado un pasaje de colectivo para que viajara a visitarlo y pasara unos días con él. Sin embargo, posteriormente se confirmó que el adolescente nunca llegó a abordar el micro.

Tras conocer la noticia de la desaparición, el hombre viajó desde San Luis hasta San Juan para sumarse a la búsqueda y acompañar a la familia en medio de la angustiante situación.

image

Según la información difundida en un flyer que comenzó a circular en redes sociales, Santiago vestía al momento de ausentarse una remera que en la parte superior es de color blanco y en la inferior negro, un short negro, además de medias y zapatillas también negras.

Ante la denuncia radicada por la familia, se activó el protocolo del programa San Juan Te Busca, que difunde la información del caso para intentar obtener datos que permitan localizar al menor.

La Policía trabaja en la recolección de información y en la revisión de posibles pistas que ayuden a reconstruir los movimientos del adolescente durante la madrugada.

Cualquier persona que tenga datos sobre su paradero puede comunicarse de inmediato con la Policía al 911 o con los teléfonos difundidos por la familia: 2645111598 (madre) y 2664646141 (padre). Mientras tanto, la familia continúa apelando a la solidaridad de la comunidad para lograr encontrarlo lo antes posible.