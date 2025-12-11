jueves 11 de diciembre 2025

Buena noticia

Hallaron a la mujer de 42 años que estaba desaparecida en San Juan desde hace casi una semana

Se trata de Deolinda Marina Aguirre, que era buscada por las autoridades, quienes habían activado el Protocolo San Juan Te Busca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Encontraron este viernes a la mujer que estaba desaparecida en San Juan, desde hace casi una semana.&nbsp;

Después de casi una semana, las autoridades encontraron a Deolinda Marina Aguirre, la mujer de 42 años que estaba desaparecida en San Juan y por la cual se había activado el Protocolo San Juan Te Busca.

Según indicaron fuentes policiales, la mujer que había sido vista por última vez el pasado 5 de diciembre, fue hallada este viernes 11 de diciembre.

La denuncia por su desaparición motivó un operativo de búsqueda coordinado por el Ministerio Público Fiscal, la Policía de la provincia y la Secretaría de Seguridad. Al mismo tiempo, las autoridades habían difundido su ficha oficial para pedir colaboración a los sanjuaninos con el objetivo de dar con su paradero.

image

Si bien las autoridades indicaron que la mujer se encuentra en buen estado de salud, no difundieron detalles sobre dónde permaneció todos estos días ni en qué lugar fue encontrada.

