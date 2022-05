Habló el papá de la nena que fue secuestrada por un extraño en Capital

Momentos desesperantes para un papá que observaba cuando un desconocido escapaba con su hijita de 7 años en brazos. Afortunadamente la Policía pudo actuar a tiempo y el sujeto fue detenido. "Tuve miedo de no volver a ver nunca más a mi hija . Se me pasaron mil cosas por la cabeza ", comenzó su relato el padre de la nena a Radio Sarmiento.

El intento de secuestro se produjo el domingo sobre las 23hs, en plena jornada del Día del Trabajador, en inmediaciones del Conector Sur y Pedro de Valdivia. En ese momento, Bernardo (el papá), se encontraba en la casa de su suegra: "Mi pareja me dijo que estaba lista el agua para que mi hija se bañara. Yo salí adelante y mi hija detrás, cuando entro a la casa de mi pareja me dijo 'andá a comprar un poco de pan', me di vuelta y mi hija no estaba. Yo pensé que se había quedado jugando con los hijos de mi cuñado y fue ahí que sentí los gritos desesperados de mi hija", contó el papá.

El sujeto fue identificado como Julio Sebastián Castillo y fue interceptado por la policía en Córdoba y España luego de que el papá brindara las características del hombre mientras iban en persecución: "Mi hija gritaba y lloraba desesperada, llamándome. Cuando salgo a la calle me encuentro a un tipo que estaba intentando llevársela, ya la había arrastrado agarrándola del brazo casi 20 metros", dijo.

Bernardo (el papá de la nena) contó que la situación fue bastante tensa y al límite al no saber cómo actuar ante esto, ya que un paso de más podría haber complicado todo: "Mi cuñado escuchó los gritos y salió a la calle. Mientras el hombre tenía agarrada a mi hija también nos insultaba y no podíamos acercarnos porque no sabíamos si él podía estar armado y le hacía algo a ella, fue hasta que mi hija intentó zafar y se metió adentro llorando".

La nena de 7 años ya pasó el estado máximo de shock, pero pese a eso, está bajo el cuidado de su familia. Este martes regresó al colegio y el papá aseguró "son mil cosas que se pasan por la cabeza, tuve miedo de no ver más a mi hija, pude sacarme la ira en la corrida, si lo llegaba alcanzar hubiese sido otro el tema".

El hombre, identificado como Julio Sebastián Castillo, tiene a su cargo el delito de privación ilegítima de la libertad agravada. Se evaluará al sospechoso.