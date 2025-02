Figuras de la noche, las similitudes entre los sanjuaninos que cayeron detenidos con drogas

Uno de ellos fue el episodio que involucró a una banda que comercializaba droga en los circuitos VIP de la provincia. Allá por el 2018, el grupo integrado por Enrico Zullich, Walter Raúl Segovia, Diego Fernando Pérez Costa, Guillermo González Vargas y Luis Rodríguez Licciardi fue detenido y enviado directo al Penal de Chimbas.

Todos fueron aprehendidos en un operativo simultáneo ordenado por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, luego de dos años de seguimientos y de escuchas telefónicas que se iniciaron como consecuencia de una denuncia anónima en 2016. Junto a los 5 detenidos, fue secuestrada una importante cantidad de droga que estaba en los domicilios allanados. Hubo marihuana en cantidades y variedades, también cocaína y elementos de elaboración y de consumo de un importante nivel.

Se pudo conocer que las modalidades en la que fue encontrada la droga y los dispositivos de cultivo, fraccionamiento y venta que se encontraron en los domicilios dan la pista de que trataba de una red destinada a abastecer a los sectores de alto poder adquisitivo. Presunción que se fortalece con el contenido de las llamadas telefónicas que orientaron la pesquisa.

Además de cigarrillos de marihuana y envoltorios con cocaína, encontraron en poder de esta presunta banda narco cremas y aceites de marihuana en potes y frascos, sustancias que motorizaron últimamente debates sobre la legalidad de su comercialización y sus poderes analgésicos o curativos, pero que sigue siendo delito.

Finalmente, dos años más tarde, en octubre de 2020, la Justicia Federal condenó a 2 años de prisión en suspenso a los miembros de la banda VIP, por la venta y la tenencia de estupefacientes. El fallo se dio en el marco de un juicio abreviado, los acusados que reconocieron el delito y aceptaron la pena de 2 años de prisión en suspenso.

Otros nombres que estuvieron vinculados a hechos similares y cayeron detenidos por la Justicia Federal fueron Cristian Bohm, en 2015, y Fabricio Marrelli, en 2017.

Bohm, conocido como el "Gula", era RRPP de la movida top sanjuanina. Cristian fue condenado por la Justicia Federal a 3 años y medio de prisión más tres mil pesos de multa por la tenencia de 68 pastillas de éxtasis. Fue investigado luego de que una denuncia anónima advirtiera a la Policía sobre la supuesta venta de estupefacientes.

El ex coordinador de viajes de estudios cayó preso en el 2015 cuando la Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal le encontró pastillas de éxtasis en su vivienda del barrio Portal de los Andes II, en Rivadavia. Sin embargo, no pudieron comprobar que comercializara y lo condenaron por tenencia. Se trató de un juicio histórico no sólo por la droga de diseño que casi no llega a la provincia, sino porque además fue el primer juicio unipersonal de la Justicia Federal en San Juan, desde que se modificó la ley.

A Fabricio Marrelli le encontraron 1.000 pastillas de éxtasis, todas le llegaron de Bélgica y las comercializaba en los boliches más exclusivos de San Juan. Marrelli fue descubierto por la Delegación local de la Aduana, cuando observaron los sobres de tamaño y material atípico. Tras hacer un escaneo más fino se dieron cuenta que estaba envuelto en aluminio y que era para ocultar las pastillas de éxtasis que habían en su interior.

El joven de 24 años había recibido varios envíos y algunos de los sobres habían sido retenidos en la sede central de Aduana en Capital Federal. El juez Rago Gallo lo imputó por el delito de contrabando de estupefacientes en grado de tentativa, aunque tiene la misma pena. Y falsedad documental, porque usó un DNI que no era el suyo para recibir los sobres con la droga sintética.