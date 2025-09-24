Falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: se sumaron 22 denuncias y hay 11 personas en la mira

Avanza la investigación por falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito . La causa, que inició a finales de junio de este año cuando se allanó el edificio tras una denuncia recibida en Renaper arrojó novedades durante la audiencia realizada en la Justicia Federal este miércoles por la mañana.

Encubridor Lo condenaron por ser cómplice de un hombre que disparó a un vecino en Chimbas

Importante Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

Ante el juez federal Leopoldo Rago Gallo, y en presencia del fiscal federal Fernando Alcaráz de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de San Juan, del defensor oficial Sergio Herrero, de la abogada Filomena Noriega y otros letrados, se dio inicio a la Audiencia de Ampliación de Objeto de Investigación, donde se informó que, producto de la investigación, se sumaron más damnificados por la banda que falsificaba documentos nacionales de identidad y serían 11 los imputados.

image Juez Federal Leopoldo Rago Gallo

Durante la investigación, se apuntó contra la banda que tiene como detenida a Natalia Castillo, empleada del Registro Civil de Pocito, y que sería liderada por Rolando Javier Navarro Zaide, alias “El Narigón”. Aseguraron que la veintena de casos nuevos surgen en medio de la mega investigación que se inicio a principio de año y que derivó en los primeros operativos que se realizaron el 30 de junio en el departamento del sur.

image Natalia Castillo, la empleada del Registro Civil de Pocito que estaría implicada en el entramado de falsificaciones

De acuerdo a lo que arrojó la investigación, gran parte de los damnificados serían ciudadanos que residen fuera de San Juan, pero que eventualmente iniciaron el trámite del documento en el Registro Civil de Pocito. Incluso uno de los casos que trascendió públicamente fue el de un ciudadano de Tandil, Buenos Aires, quien en diciembre del 2023 notó algo extraño cuando comenzó a registrar deudas en préstamos y créditos originados en San Juan por más de 11 millones de pesos.

La causa, que actualmente tiene cuatro detenidos, continúa avanzando con las imputaciones y no se descarta que se sumen más damnificados como imputados por la falsificación de identidades con fines delictivos.

El Caso

La investigación que inició tras la denuncia de un ciudadano de Tandil en el Renaper se desarrolló durante el primer semestre del año, arrojando como resultado un operativo llevado a cabo por Gendarmería nacional el pasado 30 de junio en las instalaciones del Registro Civil de Pocito.

La presunción era que en el edificio se había falsificado la identidad de la persona con fines delictivos, ya que la víctima había descubierto que contaba con varios créditos solicitados a su nombre en la provincia, por un monto total de 11.412.000. Al iniciar con una primera investigación interna Renaper, descubrieron que en San Juan se había tramitado el DNI, pero con la foto de otra persona. Por medio de la realización de peritajes que incluyeron técnicas de reconocimiento facial, las autoridades determinaron que la cédula le había sido entregado a Marcos Esteban Vallejo, quien contaba con domicilio en Chimbas.

Durante el operativo se detuvo a Natalia Castillo, empleada del Registro Civil y sospechada en un inicio de haber tenido participación en la entrega del DNI a una persona que no era la titular. Castillo fue trasladada al penal de Chimbas con prisión preventiva, acusada de integrar la banda de falsificaba documentos.

image El "Narigón" Navarro Zaide, quien sería el cabecilla de la banda delictiva.

Posteriormente la causa sumó cuatro implicados más que quedaron detenidos, entre ellos Rolando Javier Navarro Zaide, un viejo conocido del ambiente delictivo sanjuanino que cumple prisión domiciliaria y que acumula al menos 13 causas por maniobras similares. También se detuvo al hijo de Navarro Zaide, Rodrigo Navarro Pozo, y Marcos Esteban Vallejo, a quien se le habría entregado el DNI falsificado en el caso de Tandil.

En la audiencia realizada este miércoles, se conoció que hay al menos 22 damnificados más por falsificación de identidad y serían 11 las personas que se encuentran en la mira de la Justicia, por haber desarrollado distintos roles dentro de la banda que utilizaba este modus operandi para obtener créditos y préstamos con identidades falsas.