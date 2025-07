Falleció "La Tejedora" del Hospital Rawson: la encontraron sin vida en Chimbas

En las últimas horas trascendió la lamentable noticia del fallecimiento de la mujer, quien fue encontrada en el interior de vivienda. Conforme a lo que precisa Telesol, el cuerpo de Marcela estaba en avanzado estado de descomposición, por lo que no se descarta que el deceso se haya producido hace algunos días atrás. Si bien a primera impresión su cuerpo no presentaba signos de violencia, UFI de Delitos Especiales ordenó pericias para esclarecer lo ocurrido.

image

En cuanto trascendió la noticia no demoraron en aparecer los mensajes recordando los nobles gestos de la mujer con las madres del Hospital Rawson. "Era un angelito para las mamás que no podían comprarle nada a sus bebés", expresó conmovida una trabajadora del hospital. "Ella me regaló unos escarpines cuando estaba internada con riesgo de pérdida, me dijo con fe que mi bebé iba a nacer bien y que fuera juntando sus cositas", escribió una joven.

La historia de Marcela conmovió años atrás, y su fallecimiento volvió a remover los recuerdos de quienes tuvieron la oportunidad de conocerla, compartir su bondad desinteresada y obtener de manera desinteresada un obsequio elaborado por sus propias manos.