Esteticistas acusadas de promover la prostitución: fuerte cruce entre la defensa y la fiscalía

Ante el ‘tire y afloje’ de las partes, el triunvirato de jueces Alberto Caballero -presidente- y Gloria Verónica Chicón y María Gema Guerrero -vocales-, requirieron a la oficina judicial un informe con respecto a la documental presentada.

WhatsApp Image 2022-09-19 at 10.24.12.jpeg A la izquierda el abogado defensor Leonardo Villalba. A la recha, el fiscal Juan Manuel Gálvez

Tras un cuarto intermedio, el juez que preside el debate expresó que el 11 de julio a las 11:45 ingresó la prueba documental por parte de la fiscalía. La cual era prueba documental (dos sobres) que contenía documentos y 2 CD. El 22 de agosto hubo una solicitud por parte de la defensa para pedir la prueba documental. Y este 19 de septiembre, a primera hora, la custodia se presentó con una caja color marrón con otra prueba de fiscalía. La cual dicho ingreso no pudo realizarse.

Ante este informe, los jueces por unanimidad entendieron que la oficina judicial realiza funciones administrativas y no jurisdiccionales y que todo se hizo en un plazo ordenatorio y no perentorio. También dijeron que no se ha violado y ni interrumpido la cadena de custodia de la documental. Siempre se respetó la jurisdicción y no se violentaron las garantías nacionales, ni internacionales.

WhatsApp Image 2022-09-19 at 10.24.13.jpeg Triunvirato: de izquierda a derecha, Gloría Verónica Chicón, Alberto Caballero y María Gema Guerrero.

Seguidamente ordenaron a la fiscalía presentar toda la documental y prueba de la causa en un plazo de 24 horas. Finalmente resolvió no hacer lugar al pedido de nulidad por parte de la defensa.

Leonardo Villalba en la audiencia revocó esta resolución y expresó que se había vulnerado los derechos constitucionales. El triunvirato volvió a decidir por unanimidad de no hacer lugar a este pedido de revocación.

Villalba y Reus dijeron que impugnará esta nulidad. La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 21 de septiembre.