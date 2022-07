Este es el hombre que murió tras volcar con un Rastrojero en Pocito

camioneta.jpg Así quedó la camioneta que manejaba Jaled. Imagen brindada por la Policía.

Jaled fue enviado de inmediato por Emergencias al Hospital Rawson y su parte médico no fue nada alentador. Sufrió fractura de cadera, fractura en su pierna izquierda y traumatismo encéfalo craneal (TEC) grave.

Dato: él no iba solo, iba con dos acompañantes. Estos sufrieron heridas leves pero también fueron hospitalizados por precaución.

Tras su muerte, el hijo de la víctima fatal (Walter Jaled) escribió un sentido mensaje en las redes sociales: “(…) ahora se siente vacía y fría la casa”.

Mirá el mensaje completo:

“Lo veo y no lo creo q me allá dejado, ahora se siente vacía y fría la casa no sé cómo seguir, no estaba preparado para q me deje así estoy destruido y sin ganas de continuar, y tantos planes q teníamos Se me fue el mejor papa, marido y abuelo q esta vida nos pudo prestar, será q dios lo necesitaba más en su reino que sus hijos en la tierra, lo voy a echar de menos mi viejito bello, siempre en mi corazón y en mi alma, le mando un beso y un abrazo eterno al cielo. Solo me quedan recuerdos y las cosas q me enseño” (sic)