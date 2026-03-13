Estafaron a un jubilado de Santa Lucía en $3.400.000, otra vez con el cuento de las promociones de YPF

Otra vez, estafadores cibernéticos hicieron caer en la trampa a un jubilado con el cuento de las promociones y le sacaron todos sus ahorros. El hecho sucedió en un domicilio de Santa Lucía. El abuelo recibió el llamado de un supuesto empleado de la compañía de combustibles YPF que le ofreció descuentos en los servicios y le envió una aplicación a través de la cual vaciaron su cuenta bancaria por $3.400.000.

Fraude virtual Un anciano cayó en el cuento de la tarjeta de servicio de YPF y fue estafado en $4.700.000

La denuncia fue realizada este viernes, pero la estafa se produjo el lunes pasado. La víctima fue un anciano de 82 años, de apellido González y con domicilio en el coqueto barrio privado Aires del Este, según señalaron fuentes del caso. Todo comenzó con el llamado de un desconocido que se presentó como un agente de ventas de YPF y que ofrecía supuestas promociones exclusivas para la cartera de clientes de la compañía petrolera.

Según el relato de la víctima, el sujeto primero le habló de importantes descuentos en servicios y luego le pidió que ingresara un código que le enviaron al celular con la excusa de cargar una tarjeta vinculada a la promoción. Sin saberlo, el jubilado terminó facilitando el acceso a su teléfono y a sus aplicaciones bancarias.

Minutos después, el jubilado cayó en la cuenta de que algo no andaba bien cuando revisó su cuenta del Banco Santander y constató que le habían sustraído la suma de $3.400.000, es decir todos sus ahorros. La denuncia fue radicada en la Comisaría 5ta, con intervención de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que ahora investiga la maniobra de fraude virtual.