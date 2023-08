Está bajo la mira por ladrón y no fue a la justicia cuando se le ordenó: lo detuvieron en Chimbas

Marcos Jesús Ochoa no se presentó en dos ocasiones y la justicia tuvo que acudir a la fuerza policial para detenerlo.

Marcos Jesús Ochoa, el empleado de limpieza de una empresa privada que cumplía su horario en la Obra Social Provincia y que está acusado de ladrón, fue detenido este viernes por los brigadistas de la UFI Delitos Especiales. Su aprehensión a la fuerza fue porque éste no se presentó en dos ocasiones ante la justicia cuando debía hacerlo.

El primer llamado a presentarse fue a mediados de julio. En esa ocasión dijo que no pudo ir porque no le avisaron con tiempo. El fiscal del caso, Francisco Pizarro de la UFI N°5 de Delitos Especiales pidió que se le dicte la rebeldía; pero la jueza Gloria Verónica Chicón no se la dictó.