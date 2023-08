Está acusado de amenazar a su ex pero habló de más y contó hasta cómo se escapaba de la Policía. Imagen ilustrativa.

No es la primera vez que Carrizo tiene roces con la justicia sanjuanina , ya que tiene un extenso prontuario delictivo y condenas por delitos contra la propiedad (robos) y estafas. Esta vez está siendo investigado por UFI CAVIG por el delito de amenazas en contra de su expareja -con la que tienen un hijo en común- y también a su exsuegra.

Según contaron fuentes tribunalicias, el ahora imputado es un hostigador porque nunca dejó en paz a su expareja, hoy una de las denunciantes. Ella siempre trató de cortar su relación, pero el joven insistía y seguían juntos. Pero la última vez Carrizo cayó preso y ella dijo basta.

El martes 22 de agosto, Carrizo fue a la casa de su ex para insistir en su relación. Ella le dijo que no y que si quería ver a su hijo que vaya al juzgado y arregle la situación. Esto enfureció a Carrizo y reaccionó amenazando de muerte a su ex, a su exsuegra y a su hijo.

Desde la Justicia dijeron que se entrevistó a los vecinos del barrio donde viven las damnificadas y que concretamente, Carrizo iba todos los días a la casa de su expareja para hostigarla. Fue así como salió a luz que se había cometido otra amenaza.

Cuando se veía con su pareja éste le pedía el teléfono le miraba el Facebook para ver con quién se hablaba.

Por tal razón los fiscales de CAVIG, Daniela Pringles y Francisco Nicolía, le pidieron a la jueza de Garantías, Gloria Verónica Chicón, que este sujeto quedara imputado por amenazas por dos hechos: uno, en perjuicio de su expareja y su exsuegra, y otro por su hijo.

Por el riesgo procesal de entorpecer la investigación y de darse a la fuga, la magistrada dio a lugar al pedido de fiscalía y resolvió dictarle la prisión preventiva a Rodrigo Carrizo por el plazo de 30 días. Cabe aclarar que la jueza antes de resolver escuchó la insólita declaración de Carrizo. El plazo que tendrá la fiscalía para investigar será por el plazo de 6 meses.